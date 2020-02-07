قائد القوات الجوية في الجيش الايراني: ردنا سيكون حازما وسريعا على أي تهديد (مهر) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 16:04

قائد القوات الجوية في الجيش الايراني: ردنا سيكون حازما وسريعا على أي تهديد (مهر)

منذ 20 mins 7 February، 2020
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