غرفة التحكم المروري: قطع طريق ضهر البيدر بسبب انزلاق بعض السيارات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 16:04

غرفة التحكم المروري: قطع طريق ضهر البيدر بسبب انزلاق بعض السيارات

منذ 22 mins 7 February، 2020
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