عودة نحو 950 لاجئاً سورياً إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الجمعة، بعودة نحو 950 لاجئ إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وجاء في بيان المركز: “خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 953 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 248 لاجئاً (75 امرأة و126 طفلاً) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 705 أشخاص (212 امرأة و360 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما وأشار المركز، بحسب البيان، إلى أنه خلال الـــ 24 ساعة الماضية، لم يتم رصد عودة نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد. ووفقا لبيانات المركز، قام الأخصائيون الطبيون في وزارة الدفاع الروسية، خلال الــ24 ساعة الماضية، بتقديم المساعدة الطبية لـ 316 مواطنا سوريا (بما في ذلك 86 طفلا) في عين العرب “كوباني” محافظة حلب، القامشلي، وبفير محافظة الحسكة. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بعملية تطهير لمساحة 2 هكتار من الأراضي، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير30 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: سبوتنيك