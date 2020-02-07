المنخفَض “كريم” يَحطّ في لبنان محملاً بالامطار والبرودة

وصل المنخفض الجوي “كريم” الى لبنان وحط رحاله من الصباح محملاً بالامطار ومصحوباً بالبرودة والرياح محولا بذلك طقس لبنان المشمس والصافي والدافئ نسبيا الذي حل في الايام الماضية الى عواصف وامطار وتساقط للثلوج.

مصلحة الارصاد الجوية اكدت ان الطقس سيكون غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض كبير في درجات الحرارة ورياح ناشطة وامطار غزيرة احيانا وتساقط للثلوج يتدنى غدا الى مرتفعات منخفضة نسبيا.

من جهتها حذرت فرق الدفاع المدني ومصلحة الأرصاد من تشكل الجليد على الطرقات المرتفعة يومي الجمعة و السبت المقبلين.

المصدر: قناة المنار