تخت روانجي: ايران على استعداد للمساعدة بحل الخلافات بين سوريا وتركيا حول ادلب

أكد مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، على مواصلة مكافحة الارهاب، معلناً استعداد ايران للمساعدة بحل الخلافات الراهنة حول ادلب بين سوريا وتركيا. وفي السياق، لفت تخت روانجيان إلى اجتماع قادة عملية آستانا الذي سيعد في طهران قريباً، مشيراً إلى أنه “يشكل فرصة حيوية لدراسة شاملة للأوضاع في سوريا”. وفي كلمته الخميس خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول اوضاع ادلب السورية، قال تخت روانجي إن “أوضاع هذه المنطقة متدهورة وينبغي بذل الجهود من أجل عدم خروج الازمة عن السيطرة”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي ينبغي مواصلة مكافحة الارهاب، فلا بد من أن يجري هذا الأمر بمنتهى السعي للحفاظ على أرواح المدنيين، وهو ما نؤكد نحن عليه دوماً وتم التأكيد عليه ايضاً في جميع الوثائق النهائية لعملية آستانا”. ودعا مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة إلى “تنفيذ اتفاقية سوتشي حول ادلب”، والتي تم التأكيد على أهميتها في اجتماعات عملية آستانا ايضا. وأضاف أنه “ينبغي علينا الاطمئنان بأن هذه الأزمة سيتم حلها وتسويتها سياسياً وفي الوقت ذاته لا ينبغي السماح للارهابيين كي يعملوا عبر استغلال هذه الأوضاع على تعزيز مواقعهم وتحويل ادلب الى ملجأ آمن لأنفسهم ليقتلوا المزيد من المدنيين ويحتفظوا بعدد كبير منهم كرهائن لديهم”.

وصرّح قائلاً، إنه “علينا الحذر تماماً من أن يتم اعتبار سلامة الارهابيين أولوية وليس سلامة المدنيين”. كما أكد تخت روانجي أن مكافحة الارهاب “يجب أن تستمر ولا ينبغي السماح للارهابيين أن يستغلوا الخلافات القائمة لمصلحتهم”. وأكد مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة أن “الوضع الراهن في ادلب انما يتم حله سياسياً فقط ومن الضروري بذل الاحترام الكامل من قبل الجميع لسيادة ووحدة اراضي سوريا واستقلالها السياسي.”

المصدر: ارنا