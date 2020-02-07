توقيف عصابة أفرادها يسرقون دراجات نارية ويتعاطون المخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتواريخ مختلفة مقاطع فيديو يظهر فيها أشخاص يقومون بسرقة دراجات آلية.

بناء عليه، وبنتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، توصلت مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الشرطة القضائية الى تحديد هوية أفراد هذه العصابة التي تقوم بعمليات السرقة في عدة أماكن، إضافة إلى تعاطيهم المخدرات.

على الأثر، قامت دوريات المفرزة المذكورة بدهم مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية، نتج عنها توقيف كل من:

– ح. و. (مواليد عام 2002، لبناني)

– ه. ع. (مواليد عام 2003، لبناني)

– ه. غ. (مواليد عام 2004، لبناني)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة دراجات آلية وتعاطيهم المخدرات، وأودعوا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام