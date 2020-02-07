المجلس الأعلى للدفاع يقرر تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية

تلا أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد الأسمر، مقررات المجلس، وجاء فيها: “إستهل فخامة الرئيس الاجتماع بكلمة موجزة عن الاحداث الاخيرة التي حصلت منذ الاجتماع الامني الاخير وشدد على اهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية”.

أضاف: “بعد ان عرض قادة الاجهزة الامنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم تقرر تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية لتعميم الاستقرار في البلاد من جهة واستباق الاحداث التخريبية لتفادي اي تطورات”.

وأعلن أنه تقرر “الطلب الى الاجهزة الامنية والقضائية التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام