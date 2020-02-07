الجبهة الديمقراطية تحيي ذكرى انطلاقتها بمواجهة صفقة القرن

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان أنها قررت تحويل فعالياتها الوطنية بذكرى انطلاقتها الـ51 الى “فعاليات شعبية تحت عناوين ثلاث: “رؤية ترامب – نتنياهو” ومواجهة تداعياتها خاصة الحفاظ على حق العودة، الازمة اللبنانية وتداعياتها على الاوضاع الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، الحفاظ على وكالة الغوث وتحسين خدماتها”.

وأوضحت أن “هذا يعني إلغاء جميع المهرجانات سواء على المستوى المركزي او على مستوى المخيمات والتجمعات والتركيز على فعاليات شعبية مباشرة كالمسيرات الجماهيرية وورش العمل الحوارية والندوات المفتوحة حول قضايانا الوطنية وغير ذلك من أشكال نضالية ستكون جميعها في إطار الفعاليات الوطنية الرافضة للمشروع الاميركي الاسرائيلي”.

وإذ دعت الى “المشاركة الفاعلة في جميع الفعاليات الشعبية رفضا لمشاريع تصفية قضيتنا الوطنية، ولتجديد التأكيد الدائم بحقوقنا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية”، قالت: “نحن على ثقة كبيرة بشعبنا وبعظمة صموده وايمانه بحقوقه الوطنية وحتمية انتصاره على الذهنية العنصرية والامبريالية التي يمثلها المشروع الامريكي الاسرائيلي، وان شعبنا الذي افشل، على صخرة صموده ووحدته الوطنية، العديد من مشاريع تصفية قضيتنا الوطنية قادر اليوم على هزيمة “رؤية ترامب” وإسقاطها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام