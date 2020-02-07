“الجهاد”: الاسير المحرر طارق قعدان انتزع حريته وقهر السجان

تقدمت حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين ممثلة بأمينها العام زياد النخالة وكافة أعضاء المكتب السياسي، بالتهنئة الحارة من الاسير الفلسطيني المحرر طارق قعدان بمناسبة الافراج عنه من سجون العدو الاسرائيلي.

وشددت الحركة في بيان لها على أن “الأسير قعدان كلل انتصاره بهذا التحرير الذي انتزعه بقوة الإرادة فقهر السجان في معركة الكرامة”، وتابعت “ألف تحية لأخينا البطل الذي ينتقل من ميدان المواجهة مع السجان إلى ميدان الرباط والصمود في الضفة وجنين الباسلة”.

وباركت الحركة “لعائلة الاسير المحرر المجاهدة ولابنه خالد وشقيقته منى ولزوجته ولإخوانه وأصدقائه ومحبيه واهلنا في الضفة هذا الانتصار وهذا التحرير”.

المصدر: فلسطين اليوم