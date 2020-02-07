الهندي: التحية لأبطال الضفة الذين ينتفضون بوجه المؤامرة التي تستهدف الأرض والمقدسات

وجه عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” محمد الهندي التحية والتقدير لأبطال الضفة الذين ينتفضون في وجه المؤامرة التي تستهدف الأرض والمقدسات الفلسطينية.

وقال الهندي الخميس إن “المخاطر على الأبواب والعرب لا زالوا في تأمر أو غياب، بينما تستمر السلطة، رغم الصراخ في مطاردة أوهام حل الدولتين والشرعية الدولية وفي الشراكة مع العدو والتبعية الأمنية له، بدل اعتبار الضفة أرضا محتلة وإعطاء الشرعية للمقاومة فيها”.

وأضاف الهندي موجها خطابه لأهالي الضفة والقدس المحتلتين ان “تضحياتكم تفضح مؤامرة المتآمرين وتهافت المطبعين وجبن المنافقين، وتفقدهم جميعا السيطرة على الأمور”، وتابع “على عاتقكم وحدكم تقع المسؤولية الأساسية اليوم وأنتم أهلا لها”.

المصدر: فلسطين اليوم