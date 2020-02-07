الرئيس الصيني أكد لترامب قدرة بلاده على مواجهة فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 09:28

الرئيس الصيني أكد لترامب قدرة بلاده على مواجهة فيروس كورونا

منذ 1 ساعة 7 February، 2020
الرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ
أخبار دولية - الصين

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي دونالد ترامب هاتفيا، أن بلاده “قادرة تماما” على التغلب على فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية.

وقال شي لترامب إن الصين تشن “حربا شعبية” ضد الفيروس من خلال “تعبئة وطنية” و”إجراءات صارمة للوقاية والسيطرة” على كورونا، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الوطني “سي سي تي في”.

من جهتها، أفادت وكالة “أنباء الصين الجديدة” الرسمية بأن شي دعا أيضا الولايات المتحدة إلى ان يكون رد فعلها على انتشار الفيروس “منطقيا”.

من جهته، قال البيت الأبيض في بيان، إن ترامب عبر عن “ثقته” بقدرة الصين على التصدي لفيروس كورونا المستجد خلال محادثاته مع نظيره الصيني.

أضاف ان ترامب “عبَّر عن ثقته في قوة الصين وقدرتها على مواجهة تحدي تفشي فيروس كورونا المستجد”. وأشار إلى ان “الزعيمين تحدثا بشأن مواصلة الاتصالات والتعاون المكثفين بين الجانبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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