إرجاء اعتصام نقابة أصحاب محطات المحروقات الذي كان مقررا اليوم أمام وزارة الطاقة والمياه بسبب سوء الأحوال الجوية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 09:28

إرجاء اعتصام نقابة أصحاب محطات المحروقات الذي كان مقررا اليوم أمام وزارة الطاقة والمياه بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 1 ساعة 7 February، 2020
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