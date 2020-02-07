إرجاء اعتصام نقابة أصحاب محطات المحروقات الذي كان مقررا اليوم أمام وزارة الطاقة والمياه بسبب سوء الأحوال الجوية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 09:28
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عملية دهس في القدس المحتلة أسفرت عن إصابة 12 جندياً من لواء غولاني أحدهم بحال الخطر
إصابة ضابط وجندي صهيونيين في إطلاق نار شمال غرب رام الله واستشهاد المنفذ برصاص جنود الاحتلال
المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن توقيف منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة وإحالته إلى التحقيق
استشهاد 3 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال تلت عمليتي الدهس في القدس المحتلة
المتحدث باسم جيش الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز عديد جنوده في الضفة الغربية بعد إجراء تقدير للموقف
الهلال الأحمر الفلسطيني: 11 إصابة بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة
نتانياهو لمحمود عباس: عمليات الطعن والدهس والقنص والتحريض لن تجدي لك نفعاً وسندافع عن أمننا ونحدد حدودنا معك أو من دونك
إعلام العدو: اندلاع حريق في المجلس الإقليمي ساحل عسقلان بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة
وزير الحرب الصهيوني: سننتج معادلة رد قوية وحازمة ضد البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة
وزير الأمن الداخلي الصهيوني: المكان الأكثر قابلية للانفجار هو المسجد الأقصى وقد أوعزنا بتعزيز قوات الشرطة فيه الجمعة
المتحدث باسم سرايا القدس: العمليات البطولية في القدس والضفة هي تأكيد بالدم والسلاح على رفض شعبنا لصفقة القرن
محمد جواد ظريف: من خلال صفقة القرن أثبت ترامب أنه تجاوز كل ما كان الصهاينة يطمحون إليه على مر التاريخ
الرئيس عون يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع قبل ظهر اليوم للبحث في الأوضاع الأمنية ومستجداتها
الرئيس نبيه بري يدعو إلى عقد جلسة نيابية الثلاثاء والأربعاء في 11 و12 شباط لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة
الرئيس حسان دياب: محاربة الفساد هي من أولويات هذه الحكومة ونتطلع إلى بدء ورشة العمل فوراً بعد نيل الثقة
المحكمة العسكرية تحدد الـ 16 من نيسان لمحاكمة العميل الفاخوري المتهم بجرائم قتل ومحاولة قتل لبنانيين في معتقل الخيام
الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية خلصة جنوب خان طومان بريف حلب الجنوبي الغربي
سانا: الجيش السوري يدخل مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي وتبدأ بتمشيطها وإزالة الألغام ومخلفات الإرهابيين
سانا: الجيش السوري يستعيد 5 قرى وبلدات شمال سراقب وغرب أبو الضهور بريف إدلب وسط انهيارات في صفوف الإرهابيين
الجيش السوري يتصدى لمحاولة هجوم للجماعات الإرهابية على محور بلدة النيرب غرب سراقب بريف إدلب
رئيس الوزراء العراقي المكلف: نعمل لتحقيق مطالب المحتجين وأهمها الانتخابات المبكرة وخطنا الأحمر هو الدم العراقي
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
إرجاء اعتصام نقابة أصحاب محطات المحروقات الذي كان مقررا اليوم أمام وزارة الطاقة والمياه بسبب سوء الأحوال الجوية
منذ 1 ساعة
7 February، 2020
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