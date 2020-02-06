سرايا القدس تدعو لحمل السلاح والاشتباك المباشر مع العدو الإسرائيلي

دعا الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة “مقاومي شعبنا لحمل السلاح ومهاجمة الحواجز الصهيونية وطرق قطعان المستوطنين، وأن يباشروا حالة من الاشتباك الشامل والمباشر وأن يسيروا على درب الكفاح والتحرير”.

وقال ابوحمزة في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: إن العمليات البطولية بالضفة والقدس هي تأكيد بالدم والسلاح على رفض شعبنا لصفقة القرن وتهويد المقدسات ونحذر العدو الذي يعلم جيداً نتائج الغضب الفلسطيني بأن شعبنا سيجعل الأرض من تحته ناراً تحرقه؛ وليعلم العدو أن سرايا القدس تتابع عن كثب ما يجري “ولا يُرد بأسنا عن القوم المجرمين”.

وأوضح أبو حمزة أن العمليات البطولية بالضفة والقدس هي تأكيد بالدم والسلاح على رفض شعبنا لصفقة القرن وتهويد المقدسات، محذراً من نتائج الغضب الفلسطيني بأن شعبنا سيجعل الأرض من تحته ناراً تحرقه.

وأشار أبو حمزة إلى “أن سرايا القدس تتابع عن كثب ما يجري “ولا يُرد بأسنا عن القوم المجرمين”.

وأضاف:” نبارك العمل الجهادي والمقاوم في قدسنا الأبية وضفة الأحرار ونبرق بالتحية إلى أرواح الشهداء الأطهار الذين رفضوا الضيم وأوصلوا الرسالة للعدو باللغة التي يفهم ورسالتنا لشعبنا أن إضرب بيد من حديد وأننا معك بكل قوة”.

المصدر: فلسطين اليوم