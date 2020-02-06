الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 إصابات بالاختناق وإصابة بالرصاص المطاطي في مواجهات مع الاحتلال بكفر نعمة برام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 21:02

الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 إصابات بالاختناق وإصابة بالرصاص المطاطي في مواجهات مع الاحتلال بكفر نعمة برام الله

منذ 16 mins 6 February، 2020
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