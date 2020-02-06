سانا : الجيش السوري يدخل مدينة #سراقب بريف إدلب الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 6 2020 - 21:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
عملية دهس في القدس المحتلة أسفرت عن إصابة 12 جندياً من لواء غولاني أحدهم بحال الخطر
إصابة ضابط وجندي صهيونيين في إطلاق نار شمال غرب رام الله واستشهاد المنفذ برصاص جنود الاحتلال
المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن توقيف منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة وإحالته إلى التحقيق
استشهاد 3 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال مواجهات مع جنود الاحتلال تلت عمليتي الدهس في القدس المحتلة
المتحدث باسم جيش الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز عديد جنوده في الضفة الغربية بعد إجراء تقدير للموقف
الهلال الأحمر الفلسطيني: 11 إصابة بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة
نتانياهو لمحمود عباس: عمليات الطعن والدهس والقنص والتحريض لن تجدي لك نفعاً وسندافع عن أمننا ونحدد حدودنا معك أو من دونك
إعلام العدو: اندلاع حريق في المجلس الإقليمي ساحل عسقلان بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة
وزير الحرب الصهيوني: سننتج معادلة رد قوية وحازمة ضد البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة
وزير الأمن الداخلي الصهيوني: المكان الأكثر قابلية للانفجار هو المسجد الأقصى وقد أوعزنا بتعزيز قوات الشرطة فيه الجمعة
محمد جواد ظريف: من خلال صفقة القرن أثبت ترامب أنه تجاوز كل ما كان الصهاينة يطمحون إليه على مر التاريخ
الرئيس عون يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع قبل ظهر الجمعة للبحث في الأوضاع الأمنية ومستجداتها
الرئيس نبيه بري يدعو إلى عقد جلسة نيابية الثلاثاء والأربعاء في 11 و12 شباط لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة
الرئيس حسان دياب: محاربة الفساد هي من أولويات هذه الحكومة ونتطلع إلى بدء ورشة العمل فوراً بعد نيل الثقة
كتلة الوفاء للمقاومة: إعلان صفقة القرن انحياز أميركي واضح للكيان الصهيوني في ظل دور عربي حقير لتضييع فلسطين
النائب الحاج حسن: هيئة التشريع أكدت انتهاء مفاعيل عقدي الخليوي وعلى وزارة الاتصالات استلام القطاع بشكل فوري
المحكمة العسكرية تحدد الـ 16 من نيسان لمحاكمة العميل الفاخوري المتهم بجرائم قتل ومحاولة قتل لبنانيين في معتقل الخيام
أصحاب المحطات يهددون بالإضراب ويطالبون بزيادة الجعالة ووزارة الطاقة تؤكد أن لا داعي لزيادة الأسعار على المواطنين
الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية خلصة جنوب خان طومان بريف حلب الجنوبي الغربي
سانا: الجيش السوري يدخل مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي وتبدأ بتمشيطها وإزالة الألغام ومخلفات الإرهابيين
سانا: الجيش السوري يستعيد 5 قرى وبلدات شمال سراقب وغرب أبو الضهور بريف إدلب وسط انهيارات في صفوف الإرهابيين
الجيش السوري يتصدى لمحاولة هجوم للجماعات الإرهابية على محور بلدة النيرب غرب سراقب بريف إدلب
رئيس الوزراء العراقي المكلف: نعمل لتحقيق مطالب المحتجين وأهمها الانتخابات المبكرة وخطنا الأحمر هو الدم العراقي
نائب رئيس البرلمان العراقي رداً على بيان السفارة الأميركية حول أحداث النجف: دعوا الشأن العراقي وأجلوا قواتكم بأسرع وقت
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقيل 4 جنرالات ويجري عدداً من التعديلات في أجهزة الأمن الروسية
ترامب يقول إنه مر بـ "محنة فظيعة" خلال محاكمة عزله ويتهم الديموقراطيين بتقديم مصلحتهم على مصالح الولايات المتحدة
المبعوث الدولي إلى ليبيا: نحاول في جنيف تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتم التفاهم على عدد من النقاط
تركيا: ارتفاع حصيلة الانهيارين الثلجيين في شرق البلاد إلى 41 قتيلاً بينهم عدد من عمال الإنقاذ
سويسرا: منظمة الصحة العالمية تقول إنها تحتاج إلى 675 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
سانا : الجيش السوري يدخل مدينة #سراقب بريف إدلب الجنوبي
منذ 55 mins
6 February، 2020
عاجل
التعليقات
ذات صلة
سرايا القدس تدعو الشعب الفلسطيني لحمل السلاح والاشتباك المباشر مع العدو الإسرائيلي
الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 إصابات بالاختناق وإصابة بالرصاص المطاطي في مواجهات مع الاحتلال بكفر نعمة برام الله
مكان عملية اطلاق النار التي أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي قرب بلدة راس كركر غرب رام الله
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}