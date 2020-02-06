سانا : الجيش السوري يدخل مدينة #سراقب بريف إدلب الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 21:02

سانا : الجيش السوري يدخل مدينة #سراقب بريف إدلب الجنوبي

منذ 55 mins 6 February، 2020
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