ترامب اعلن انه “مر بمحنة فظيعة” خلال محاكمة عزله

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم غداة تبرئته في مجلس الشيوخ، إنه مر بـ”محنة فظيعة” خلال المحاكمة التي كانت تهدف الى عزله ودبرها بعض الاشخاص غير “الشرفاء والفاسدين”،بحسب تعبيره.

وأضاف في أول تعليق بعد تصويت البارحة: “لقد فعلوا كل ما في وسعهم لتدميرنا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا ضررا كبيرا بأمتنا”.

وتابع: “يعرف الديموقراطيون ان ما يفعلونه سيئ، لكنهم يضعون مصالحهم قبل مصلحة بلدنا العظيم”، لكن مجلس الشيوخ، حيث يملك الحزب الجمهوري الغالبية، “تحلى بالحكمة والصرامة الاخلاقية وبالقوة اللازمة للقيام بما يدرك أنه منصف”.

وقال: “لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم لتبرير أعمالهم السيئة”، في اشارة الى تمزيق رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء خطابه بعدما تفادى مصافحتها.

وختم: “كثير من الناس جرحوا، ولا يمكن ان نسمح بذلك، وهذا ما سأتحدث عنه لاحقا في البيت الابيض”.

المصدر: وكالات