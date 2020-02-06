إعلام العدو: حادثة الطعن قرب مفرق “غوش عتصيون” الاستيطاني شمال الخليل “جنائية” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 6 2020 - 18:58

إعلام العدو: حادثة الطعن قرب مفرق “غوش عتصيون” الاستيطاني شمال الخليل “جنائية”

منذ 1 ساعة 6 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة