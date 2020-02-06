تجمع العلماء رحب بإقرار البيان الوزاري بالاجماع وإضافة بند عودة النازحين

نوهت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر اجتماعها الأسبوعي، ب”إقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء بالإجماع، مما يدل على الإنسجام الحاصل بين الوزراء الذي ينبىء بأنهم يعملون كفريق عمل واحد”، منوهة ب”إضافة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبند عودة النازحين السوريين، الذي يحاول المجتمع الدولي منع رجوعهم إلى بلدهم مع أن أكثر من 80% من الأراضي السورية باتت محررة، وهذا أيضا دليل إيجابي ومهم على عدم رضوخ لبنان للاملاءات الدولية في هذا الإطار، وهي بشرى خير”.

ودعا التجمع الى “سرعة عقد وإنجاز جلسة الثقة في البرلمان وأن يعطي النواب لهذه الحكومة الواعدة فرصة أن تنجز ما أعلنت عنه في بيانها الوزاري الذي على أساسه يجب أن تحاسب بعد انقضاء المهل التي تحدث عنها البيان”.

كما دعا الى “التنبه للمؤامرات التي تحاك على لبنان إن من جهة مسألة التدخل الأميركي في موضوع ترسيم الحدود البحرية، أو محاولة التحالف الصهيوأميركي توطين الفلسطينيين في لبنان، أو سعي الولايات المتحدة الأميركية ومعها المجتمع الدولي لمنع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وندعو لوضع خطط لمواجهة هذا الأمور التي تعتبر أساسية للحفاظ على السلم الأهلي في البلد وتطوره نحو الأفضل”.

ونوه التجمع ب”العمليتين البطوليتين اللتين حصلتا في القدس الشريف”، داعيا المقاومة الى تصعيد العمليات بعدد أكبر وفعالية أكثر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام