اندلاع حريق في مستوطنة “نتيف هعسراه” قرب قطاع #غزة بفعل بالون حارق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 18:58
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للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
اندلاع حريق في مستوطنة “نتيف هعسراه” قرب قطاع #غزة بفعل بالون حارق
منذ 2 ساعة
6 February، 2020
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