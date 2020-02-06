اندلاع حريق في مستوطنة “نتيف هعسراه” قرب قطاع #غزة بفعل بالون حارق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 18:58

اندلاع حريق في مستوطنة “نتيف هعسراه” قرب قطاع #غزة بفعل بالون حارق

منذ 2 ساعة 6 February، 2020
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