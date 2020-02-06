إصابة جندي صهيوني بالحجارة خلال المواجهات المندلعة على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 18:58

إصابة جندي صهيوني بالحجارة خلال المواجهات المندلعة على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية

منذ 2 ساعة 6 February، 2020
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