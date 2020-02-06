بوتين يقيل 4 جنرالات ويجري عددا من التعديلات في أجهزة الأمن الروسية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 18:58

بوتين يقيل 4 جنرالات ويجري عددا من التعديلات في أجهزة الأمن الروسية (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 6 February، 2020
أخبار موقع المنار

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