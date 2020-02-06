النائب معلوف: التحريض على الوطني الحر في سياق المزايدة والحملة المستمرة ضده

قال عضو “تكتل لبنان القوي” النائب ادكار معلوف عبر صفحته على “تويتر”: الغمز والتحريض على التيار بعد البيان الواضح والصريح الذي صدر عنه ممن استفاض بالكلام عن خصوصية الجبل وآخرها ابان جريمة قبرشمون وممن اطلق النار على المنتفضين ليل 17 تشرين مرفوض ويأتي في سياق المزايدة الرخيصة والحملة المستمرة، …التركيز على الجملة الاخيرة من التغريدة افضل للجميع”.

وارفقها بتغريدتين لرئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، جاء فيهما: “كل المناطق اللبنانية هي لجميع اللبنانيين ونرفض قطعا العودة الى لغة الحرب وخطوط التماس والمناطق المغلقة. وطننا بحاجة للهدوء والتعقل منعا للانزلاق نحو الفتنة لا سمح الله.

اذا استنكر الاعتداء على الناشطين من قبل ازلام النواب الذين يهددون ويزرعون الفتنة وازلام الغير من موظفين منبوذين يبقى القضاء الوسيلة الافضل لوقف هذه التعديات وكم تكون الفرحة كبيرة لو تجري اقالة الموظفين والمحافظين ومن عينهم، ولا حصانة لمن يحرض على الفتنة أيا كان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام