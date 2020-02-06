إفشال محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي في ربوعة عسير – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 16:46

إفشال محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي في ربوعة عسير

منذ 50 mins 6 February، 2020
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