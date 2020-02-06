بالفيديو: لحظة اطلاق النار على قوات الاحتلال في #جنين الليلة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 16:44

بالفيديو: لحظة اطلاق النار على قوات الاحتلال في #جنين الليلة الماضية

منذ 1 ساعة 6 February، 2020
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

شاهد : اطلاق النار على قوات الاحتلال في #جنين الليلة الماضية

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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