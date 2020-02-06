“إتهامية بيروت” تدعي على موقوفين بالتورط في أعمال ارهابية عدة

أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت قرارها الإتهامي بحق أحمد عبدالله الأطرش الملقب بـ”نسر عرسال” وكل من أكرم الحجيري، محمد الحجيري ومحمد. إ. الحجيري بالجناية المنصوص عليها في المادة 569/200 من قانون العقوبات، والمدعى عليه محمد إ الحجيري بالجناية المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات.

كما أصدرت الهيئة قرارها بالظن بالمدعى عليه أكرم الحجيري بالجنح المنصوص عليها في المواد 564 و 564/454 و 392/257 من القانون عينه و72 أسلحة وذخائر،كما الظن بالمدعى عليهم الأول والرابع والثالث بجنحة المادة 72 أسلحة وذخائر واتباع الجنح بالجنايات للتلازم.

وورد في القرار أن الأطرش ورفاقه متورطون بأعمال ارهابية عدة من بينها القيام بتفخيخ السيارات وإرسالها من الجرود الى الداخل اللبناني والمشاركة بإطلاق صواريخ من الجرود على البلدات البقاعية والمشاركة مع التنظيمات الإرهابية بقتال الجيش اللبناني في بلدة عرسال في شهر آب من العام 2014 والتسبب باستشهاد ضباط وعسكريين وبأسر عدد منهم.

كما خططت المجموعة في العام 2015 لخطف أحد قضاة المحكمة العسكرية للضغط على الدولة اللبنانية من أجل إطلاق سراح موقوفين من السجون اللبنانية، ولكون القاضي المعني إدعى على أحد المخططين وعلى آخرين بجرائم الإرهاب وطلب إنزال عقوبة الإعدام بهم.

“إتهامية بيروت” تدعي على موقوفين بالتورط في أعمال إرهابية عدة

أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت قرارها الإتهامي بحق أحمد عبدالله الأطرش الملقب بـ”نسر عرسال” وكل من أكرم الحجيري، محمد الحجيري ومحمد. إ. الحجيري بالجناية المنصوص عليها في المادة 569/200 من قانون العقوبات، والمدعى عليه محمد إ الحجيري بالجناية المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات.

كما أصدرت الهيئة قرارها بالظن بالمدعى عليه أكرم الحجيري بالجنح المنصوص عليها في المواد 564 و 564/454 و 392/257 من القانون عينه و72 أسلحة وذخائر،كما الظن بالمدعى عليهم الأول والرابع والثالث بجنحة المادة 72 أسلحة وذخائر واتباع الجنح بالجنايات للتلازم.

وورد في القرار أن الأطرش ورفاقه متورطون بأعمال ارهابية عدة من بينها القيام بتفخيخ السيارات وإرسالها من الجرود الى الداخل اللبناني والمشاركة بإطلاق صواريخ من الجرود على البلدات البقاعية والمشاركة مع التنظيمات الإرهابية بقتال الجيش اللبناني في بلدة عرسال في شهر آب من العام 2014 والتسبب باستشهاد ضباط وعسكريين وبأسر عدد منهم.

كما خططت المجموعة في العام 2015 لخطف أحد قضاة المحكمة العسكرية للضغط على الدولة اللبنانية من أجل إطلاق سراح موقوفين من السجون اللبنانية، ولكون القاضي المعني إدعى على أحد المخططين وعلى آخرين بجرائم الإرهاب وطلب إنزال عقوبة الإعدام بهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام