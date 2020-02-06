رئيس الوزراء العراقي المكلف: الدم العراقي خطّنا الأحمر ونحن ماضون بمحاسبة كلّ مَن تجرّأ عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 16:44

رئيس الوزراء العراقي المكلف: الدم العراقي خطّنا الأحمر ونحن ماضون بمحاسبة كلّ مَن تجرّأ عليه

منذ 2 ساعة 6 February، 2020
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