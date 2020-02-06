3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام الدوير- انصار نقلوا الى مستشفى الشيخ راغب حرب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 14:24

3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام الدوير- انصار نقلوا الى مستشفى الشيخ راغب حرب

منذ 29 mins 6 February، 2020
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