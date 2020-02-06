توقيف قاتل المواطن سماحة في حي السلم

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أنه “نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة على أثر الاشكال الذي حصل الساعة 14.30 من تاريخ 5/2/2020، في أحد الأبنية في محلة الجاموس حيث أقدم المدعو (ح. ك.، مواليد عام 1985، لبناني) على إطلاق النار من مسدس حربي، مما أدى الى مقتل المواطن ف.سماحة (مواليد عام 1986)، وفرار الفاعل، تمكنت عناصر فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد مكان وجوده، وأوقفته عند الساعة 17.00 من التاريخ نفسه في محلة حي السلم حيث كان مختبئا داخل متخت في أحد الابنية، وتم ضبط المسدس المستخدم في الجريمة.

وأودع الموقوف مع المضبوط القطعة المعنية للتوسع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام