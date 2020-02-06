عبد الصمد من بعبدا: اقرار بيان حكومة مواجهة التحديات وبند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه

أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ان الحكومة أقرت بالاجماع البيان الوزاري مع ادخال بعض التعديلات نتيجة ملاحظات الاختصاصيين وسيتم تنفيذ خطة الكهرباء التي أقرت عام 2019 مع بعض التعديلات عليها في حال اضطر الأمر، وهذا أمر يعود لوزير الطاقة”.

وأشارت الى ان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أطلق على الحكومة تسمية حكومة “مواجهة التحديات”.

واضافت “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال إنه بعد نيل الحكومة الثقة لا بد من العمل فورا لتعويض ما فات من وقت، وطلب اضافة بند عودة النازحين الى نص البيان، لا سيما وان غالبية النازحين أتوا هربا من اوضاع امنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الاوضاع”.

وتابعت: “قال الرئيس عون إن بعض الدول تعارض عودة النازحين ونتساءل عن اسباب هذه المعارضة”.

وأردفت: “الرئيس دياب قال ان البيان الوزاري هو برنامج عمل يحدد تطلعاتنا وغير مستنسخ وسيكون نموذجا للحكومات التي ستلي، و ان هذا البيان هو نتاج وقائع ودراسات ولا يحمل اي حسابات فردية”.

واوضحت عبد الصمد ان “بند ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه”، مؤكدة ان “الثقة الاساسية التي نريدها هي ثقة الشعب، والمجلس النيابي منتخب من الشعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام