الضفة تشتعل.. وفصائل المقاومة تعتبر عملية القدس بداية لإسقاط “صفقة القرن”

تشهد مناطق الضفة الغربية المحتلة منذ يومين ذروة المواجهات، ردا على العدوان الاسرائيلي بالتوغل داخل المدن والقرى الفلسطينية وهدم منازل المواطنين وشن اعتقالات واستهداف الشبان ما أدى لاستشهاد 3 شبان في الخليل وجنين خلال 24 ساعة.

الرد الفلسطيني جاء من شاب فلسطيني لم يكشف عن هويته بعد ان دهس 15 جنديا إسرائيليا 2 منهم في حال الخطر، بالاضافة الى استشهاد آخر بعد تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة.

وقد نوهت فصائل المقاومة الفلسطينية الخميس “بعملية الدهس البطولية التي وقعت في القدس المحتلة والتي ادت الى اصابة 15 جنديا من لواء جولاني في جيش الاحتلال، أحدهم حالته خطيرة فجر اليوم، واعتبروا ان “التصعيد في ضفة صفعة للاحتلال رفضاً لصفقة ترامب صفقة القرن وحماية المقدسات”.

واكدت “حركة الجهاد الاسلامي” ان “عملية الدهس التي نُفذت في القدس والتي أدت لإصابة 16 جندياً اسرائيلياً ستشكل بداية مواجهة جديدة تحمل عنوان التصدي لخطة ترامب الصفقة وحماية المقدسات”، وأشادت “بالعملية الفدائية التي نفذت في القدس”.

ومن جانبها، قالت حركة “حماس” إن “الفعل المقاوم لأبناء شعبنا في القدس والضفة المحتلتين هو رد شعبنا العملي على إعلان صفقة القرن الأمريكية”، وتابعت “في مقابل وهم الضم الذي يتحدث عنه قادة الاحتلال والإدارة الأمريكية، هناك قرار من كل شعبنا الفلسطيني بطرد المحتل من الضفة الغربية وقلع مستوطناته”، وأكدت أن “جماهير شعبنا ستحسم الصراع وستنتزع حريتها وستدوس بأقدامها صفقة ترامب التصفوية”.

وباركت “ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة” في “فلسطين عملية دهس الجنود الصهاينة في مدينة القدس المحتلة”، وقالت إن “عملية القدس البطولية أظهرت هشاشة وفشل المنظومة الأمنية للعدو الصهيوني مقاومة شعبنا الفلسطيني”، ودعت “لمزيد من الضربات التي تستهدف جنود العدو وقطعان مستوطنيه في كافة محاور الاشتباك”.

بدروها، رحبت “حركة الاحرار” في فلسطين “بعملية الدهس البطولية في القدس والتي نفذها فدائي بطل من أبناء شعبنا مستهدفاً عدد من جنود الاحتلال في لواء جولاني”، واعتبرت ان “هذه العملية ستعيد إطلاق شرارة العمل المقاوم خاصة لمواجهة صفقة القرن وتصويب بوصلة النقاش الوطني الدائر حول آليات التصدي لهذه المؤامرة الخطيرة والعمل على إسقاطها”.

نعت حركة الاحرار خلال بيان لها شهداء الضفة محمد الحداد ويزن أبو البطيخ ونؤكد أن دماءهم يجب أن تُشكل صاعق تفجير اشتباك موسع وصولاً لانتفاضة ثالثة في وجه الاحتلال لردع ولجم عدوانه والتصدي لكل مؤامراته.

وشددت على إن دماء شهداء شعبنا ستبقى وقوداً لاستمرار مسيرة الجهاد والمقاومة التي لن تتوقف حتى دحر الاحتلال عن أرضنا، فمهما نال من دعم أمريكي ودولي وعربي من خِلال التطبيع هو إلى زوال.

المصدر: فلسطين اليوم