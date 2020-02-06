وزير الخارجية التركي: مواجهتنا مع الجيش السوري وليست روسيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 11:50
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وكالة سانا: القصف الإسرائيلي استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد قرب دمشق وجنوب إزرع في محافظة درعا
مصدر حكومي إماراتي: البيت الأبيض استضاف لقاء بين مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين الشهر الماضي
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زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: تبرئة ترامب لا قيمة عمليا لها لأنّها تمّت من دون محاكمة نزيهة
الصين: إرتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 560 والمصابين الى أكثر من 27 ألفا
الصين تعلن خفض الرسوم الجمركية العقابية الى ما قيمته 75 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة
تركيا: 3 قتلى و179 جريحا إثر تحطم طائرة واندلاع النار فيها بعد خروجها عن المدرج أثناء هبوطها في اسطنبول
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
وزير الخارجية التركي: مواجهتنا مع الجيش السوري وليست روسيا (سبوتنيك)
منذ 23 mins
6 February، 2020
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