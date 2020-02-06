روسيا ترصد 31 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتركيا 13 خرقا

أفادت وزارة الدفاع الروسية الخميس، في نشرتها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 31 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 13 خرقا. وجاء في نشرة الدفاع الروسية اليومية على موقعها الرسمي:” رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 31 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات، اللاذقية 14 و7 في محافظة إدلب، و10خروقات في محافظة حماة، بينما رصد الجانب التركي 13 خرقا، في إدلب 6 وفي محافظة حلب 7 “.

يُذكر في هذا السياق، أنه في أعقاب محادثات بين رئيسي، روسيا وتركيا – كدولتين ضامنتين للهدنة في سوريا – في سوتشي في 17 أيلول/سبتمبر 2018، وقع وزيرا دفاع البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا، واتفقا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يجري سحب المسلحين والأسلحة منها، على أن تضمن تركيا تنفيذ هذا الاتفاق. وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب السورية بالاتفاق مع الجانبين الروسي والإيراني بهدف تطبيق “اتفاق خفض التصعيد”، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، في المناطق التي كانت تفصل بين القوات الحكومية السورية والمعارضة. ولكن الجيش السوري استعاد العديد من القرى بإدلب مؤخرا ضمن عملية عسكرية، وهو ما رفضته أنقرة.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الأربعاء، أن بلاده ستقوم بمفردها بإعادة نظام خفض التصعيد لمحافظة إدلب السورية إن لم تنسحب القوات السورية من هناك، حيث تتواجد نقاط المراقبة التركية، محذرًا من أن الهجوم السوري الأخير على قوات تركية بإدلب، أوقع قتلى، مثّل نقطة تحول في سياسة بلاده.

المصدر: سبوتنيك