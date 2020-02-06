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February 6 2020 - 11:50

وزير الخارجية التركي: أردوغان وبوتين قد يجتمعان بشأن سوريا إذا اقتضت الحاجة

منذ 30 mins 6 February، 2020
وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو
تركيا - عربي وإقليمي

 أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن زيارة محتملة لوفد روسي إلى بلاده، للتشاور حول سوريا، مرجحًا اجتماع الزعيمين الروسي والتركي إذا اقتضت الحاجة. وقال أوغلو، في تصريحات صحفية الخميس، “وفد روسي قد يزور تركيا وثم قد يجتمع زعيمي البلدين إذا اقتضت الحاجة”، مضيفاً “مواجهتنا مع الجيش السوري وليست روسيا”، مؤكدًا “علينا العمل مع روسيا”.

وفي السياق، أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عن “عدم وجود بعد أي اتفاق للقاء الرئيسين الروسي والتركي”، مؤكداً أن “الأمر غير مستبعد”. وأضاف بيسكوف “أنتم على علم أن كلاً من بوتين وأردوغان يتخذان قرار اللقاء بشكل سريع في حال الضرورة”.

المصدر: سبوتنيك

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