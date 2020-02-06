“الجهاد”: عملية الدهس بالقدس بداية مواجهة جديدة عنوانها التصدي لـ”صفقة ترامب”

أكدت حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين ان “عملية الدهس التي نُفذت في القدس المحتلة والتي أدت لإصابة 16 جنديا اسرائيليا ستشكل بداية مواجهة جديدة تحمل عنوان التصدي لخطة ترامب الصفقة وحماية المقدسات”.

وأشادت الحركة في بيان لها الخميس “بالعملية الفدائية التي نفذت في القدس”، ورأت ان “من نفذ العملية يدرك ما يريد جيدا فهو استهدف رتلا من جنود العدو المدججين بالسلاح”.

ولفتت الحركة الى ان “العملية رسالة تحدي لسلاح القمع الذي يمارسه هؤلاء الجنود ضد المصليين في المسجد الأقصى وضد المقدسيين والشعب الفلسطيني بشكل عام”.

وقالت الحركة إن “العملية تأتي في ظل سعار الاحتلال وجيشه الاٍرهابي واقتحامه لمدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة لتدلل على أن الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم أبدا بل سيدافع عن نفسه بكل قوة وعزيمة”.

المصدر: فلسطين اليوم