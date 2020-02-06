التحكم المروري: قتيل و10 جرحى في 9 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 08:56
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إعلام العدو: إصابة 14 جندياً من لواء غولاني أحدهم جراحه خطيرة بعملية دهس في القدس المحتلة
إعلام العدو:عملية تمشيط واسعة في حي سلوان بحثاً عن منفذ عملية الدهس في القدس
إستشهاد الشاب "يزن منذر أبو طبيخ" وإصابة 6 أخرين أحدهم بحالة خطرة خلال محاولة قوات الإحتلال إقتحام مدينة جنين
قوات الإحتلال تهدم للمرة الثانية منزل الأسير الفلسطيني أحمد أبو القمبع في مخيم جنين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الاتفاق النووي مع ايران أمر حاسم بالنسبة للاستقرار الإقليمي والعالمي
سانا: الجيش السوري يسيطر ناريا على الطريق الدولي حلب-سراقب ويقطع خطوط إمداد الإرهابيين في ريف حلب الجنوبي
التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان صهيوني ليلاً فوق سماء دمشق الغربية
التلفزيون السوري: المضادات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها
وكالة سانا: القصف الاسرائيلي استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد قرب دمشق وجنوب إزرع في محافظة درعا
اليمن: غارات مكثفة لطيران العدوان السعودي على منطقة الصوح قبالة نجران إثر فشل هجوم شنه مرتزقة العدوان
وزير الخارجية ناصيف حتي خلال استقباله نظيره البلجيكي فيليب غوفين: المطلوب عودة سريعة للنازخين السوريين إلى وطنهم
باخرة شركة "توتال" الفرنسية تصل الى مرفأ بيروت للبدء بأعمال الحفر والتنقيب عن الغاز في البلوك رقم 4
رئيس هيئة إدارة قطاع النفط وليد نصر للمنار: بعد نحو 4 أشهر من بدء الحفر سيتضح إن كان البلوك 4 يحتوي مخزونا تجاريا أم لا
رئيس الحكومة حسان دياب اطّلع من توتال على خطة التنقيب في المياه الاقليمية اللبنانية وترأس اجتماعا لعرض مراحل تنفيذها
هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل: تمديد عقود الإدارة التي قام بها وزير الاتصالات السابق محمد شقير غير قانونية
التشريع والاستشارات: على وزارة الإتصالات المبادرة فورا وتلقائيا لاتخاذ الإجراءات كافة لإستلام إدارة القطاع الخليوي
تجمع موزعي وأصحاب محطات المحروقات يعتصم رمزيا الجمعة ويمهل السلطات لتصحيح جدول الأسعار وإلا فالإقفال أو إعادة التسعير
مطار دبي يسجل تراجعا بنسبة 3.1 بالمئة في حركة المرور و4.8 بالمئة في شحن البضائع عام 2019 للمرة الأولى منذ عقدين
تركيا: مقتل 33 وفقدان العشرات من رجال الانقاذ في انهيار ثلجي حصل اثناء قيامهم بانتشال ضحايا انهيار سابق في شرق البلاد
خروج طائرة عن مسارها عند هبوطها في إسطنبول وانشطارها إلى ثلاثة أجزاء وجرح 120 شخصاً من أصل 177 راكبا على متنها
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
التحكم المروري: قتيل و10 جرحى في 9 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 26 mins
6 February، 2020
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