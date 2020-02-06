السودان يسمح لطائرات تجارية متجهة إلى الكيان الإسرائيلي بعبور مجاله الجوي

قال المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، إن السودان وافق على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي بعبور مجاله الجوي.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في أوغندا بإفريقيا.

وصرح المتحدث باسم الجيش السوداني، في حديث تلفزيوني أنه كان هناك اتفاق “من حيث المبدأ” على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى الكيان الإسرائيلي المجال الجوي السوداني، مضيفا أن “بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة وأن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي”.

وقال إن “السودان لم يعلن التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن هذه الخطوة هي في إطار تبادل للمصالح”.

وأثار لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا جدلا بالسودان بعدما قال مسؤولون صهاينة إنه سيؤدي إلى “تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين”.

وزاد التوتر بين قيادات الجيش والجماعات المدنية التي تتقاسم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي، وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعين طارئين حول لقاء أوغندا الذي تقول الحكومة السودانية إنها لم تُبلغ به.

ورد الجيش السوداني ببيان سياسي نادر، يوم الأربعاء، يصف رحلة البرهان للاجتماع مع نتنياهو بأنها في إطار “المصلحة العليا” للأمن القومي وللسودان.

المصدر: وكالة رويترز