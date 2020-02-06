اعلام العدو يتحدث عن عملية دهس في القدس المحتلة وإصابة 3 جنود إسرائيليين بينهم حالة خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 03:38

اعلام العدو يتحدث عن عملية دهس في القدس المحتلة وإصابة 3 جنود إسرائيليين بينهم حالة خطيرة

منذ 1 ساعة 6 February، 2020
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