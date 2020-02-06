الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق وأنباء عن أنه تم من فوق الجولان المحتل (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 6 2020 - 03:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الامام السيد علي الخامنئي يستقبل حشوداً من أبناء الشعب الايراني: "صفقة القرن" هي خطوة حمقاء ستموت قبل موت دونالد ترامب
الإمام الخامنئي: الخطة الأميركية جعلت القضية الفلسطينية تنبض بالحياة ولا يجب الاكتراث لـ 4 رؤساء خونة من العرب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الاتفاق النووي مع ايران أمر حاسم بالنسبة للاستقرار الإقليمي والعالمي
فلسطين المحتلة: استشهاد الفتى الفلسطيني محمد طعمة 17 عاماً برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات في مدينة الخليل
وزارة الخارجية التونسية تدين مشاركة لاعبة تنس تونسية في مباراة ضد لاعبة صهيونية وتؤكد رفضها لكل اشكال التطبيع
سانا: الجيش السوري يسيطر ناريا على الطريق الدولي حلب-سراقب ويقطع خطوط إمداد الإرهابيين في ريف حلب الجنوبي
اليمن: غارات مكثفة لطيران العدوان السعودي على منطقة الصوح قبالة نجران إثر فشل هجوم شنه مرتزقة العدوان
رئيس مجلس النواب نبيه بري: نحن أمام فرصة حقيقية لانقاذ البلد إما أن نتلقفها لننجح واما أن ننكفئ عنها فنفشل
الرئيس بري: جلسة البيان الوزاري تعقد ابتداءً من الثلاثاء في حال احالته الى المجلس النيابي وكحد أقصى صباح الجمعة
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله يكشف عن 3 اقتراحات قوانين لتجريد الوزراء من الحصانات الدستورية والقانونية
وزير الخارجية ناصيف حتي خلال استقباله نظيره البلجيكي فيليب غوفين: المطلوب عودة سريعة للنازخين السوريين إلى وطنهم
الوزير البلجيكي: ندعم لبنان في إجراء الاصلاحات اللازمة وندعمه اقتصاديا في ضوء برنامج محدد
باخرة شركة "توتال" الفرنسية تصل الى مرفأ بيروت للبدء بأعمال الحفر والتنقيب عن الغاز في البلوك رقم 4
رئيس هيئة إدارة قطاع النفط وليد نصر للمنار: بعد نحو 4 أشهر من بدء الحفر سيتضح إن كان البلوك 4 يحتوي مخزون تجاري أو لا
رئيس الحكومة حسان دياب اطلع من توتال على خطة التنقيب في المياه الاقليمية اللبنانية وترأس اجتماعا لعرض مراحل تنفيذها
هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل: تمديد عقود الإدارة التي قام بها وزير الاتصالات السابق محمد شقير غير قانونية
التشريع والاستشارات: على وزارة الإتصالات المبادرة فورا وتلقائيا لاتخاذ الإجراءات كافة لإستلام إدارة القطاع الخليوي
تجمع موزعي وأصحاب محطات المحروقات يعتصم رمزيا الجمعة ويمهل السلطات لتصحيح جدول الأسعار وإلا فالإقفال أو إعادة التسعير
رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان: أكثر من 10 آلاف لبناني خسروا وظائفهم وحوالى 60 ألفًا خُفّضت رواتبهم
وزارة التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بتاريخ 10 و 14 شباط التزاماً بمذكرة رئاسة الحكومة
وزير الصحة حمد حسن: كل ما ينشر عن إصابة لبناني بفيروس كورونا غير صحيح
تجمع العلماء المسلمين: نعول على الحكومة ورئيسها لإخراج البلاد من المأزق
الصين: إغلاق المزيد من المدن الصينية مع ارتفاع حصيلة فيروس كورونا المستجد إلى 500 وفاة و 24 ألف إصابة
التلفزيون الصيني: فريق البحث في جامعة زيجيانغ توصل إلى دواء فعال لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد
مطار دبي يسجل تراجعا بنسبة 3.1 بالمئة في حركة المرور و4.8 بالمئة في شحن البضائع عام 2019 للمرة الأولى منذ عقدين
تركيا: مقتل 33 وفقدان العشرات من رجال الانقاذ في انهيار ثلجي حصل اثناء قيامهم بانتشال ضحايا انهيار سابق في شرق البلاد
خروج طائرة عن مسارها عند هبوطها في إسطنبول وانشطارها إلى ثلاثة أجزاء وجرح 120 شخصاً من أصل 177 راكبا على متنها
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق وأنباء عن أنه تم من فوق الجولان المحتل (سانا)
منذ 2 ساعة
6 February، 2020
عاجل
التعليقات
ذات صلة
الصين و”كورونا”.. المواجهة بجدارة
بالفيديو | الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق
اعلام العدو يتحدث عن عملية دهس في القدس المحتلة وإصابة 3 جنود إسرائيليين بينهم حالة خطيرة
أنباء عن أن العدوان الإسرائيلي على سوريا استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع (سانا)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}