مجلس الشيوخ الأميركي الأميركي يبرئ ترامب من تهمة إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس

خلص مجلس الشيوخ الأميركي إلى أن الرئيس دونالد ترامب غير مذنب فيما يتعلق بتهمة إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس ، وجاء ذلك وفق نتائج التصويت. وأنهى مجلس الشيوخ الأميركي محاكمة الرئيس دونالد ترامب بتبرئته من التهمتين الموجهتين إليه في قضية عزله من منصب الرئاسة.

وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس. أما التهمة الثانية، وهي “عرقلة تحقيق الكونغرس”، فرفضها 53 عضوا في المجلس مقابل 47 عضوا صوتوا لصالحها.

المصدر: سبوتنيك