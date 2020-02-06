الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معاديه في سماء دمشق الغربية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2020 - 03:36

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معاديه في سماء دمشق الغربية (سانا)

منذ 2 ساعة 6 February، 2020
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