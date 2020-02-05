34 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي يقررون أن ترامب غير مذنب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس وهو ما يكفي لتبرئته (رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2020 - 23:46

34 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي يقررون أن ترامب غير مذنب بتهمة عرقلة عمل الكونجرس وهو ما يكفي لتبرئته (رويترز)

منذ 15 mins 5 February، 2020
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