34 عضوا في مجلس الشيوخ يقررون أن ترامب غير مذنب بتهمة إساءة استخدام سلطات منصبه وهو ما يكفي لتبرئته واستمرار التصويت (رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2020 - 23:46

34 عضوا في مجلس الشيوخ يقررون أن ترامب غير مذنب بتهمة إساءة استخدام سلطات منصبه وهو ما يكفي لتبرئته واستمرار التصويت (رويترز)

منذ 27 mins 5 February، 2020
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