مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ التصويت على تهمتي مساءلة ترامب (رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2020 - 23:46

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ التصويت على تهمتي مساءلة ترامب (رويترز)

منذ 35 mins 5 February، 2020
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