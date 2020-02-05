سانا:الجيش العربي السوري يسيطر نارياً على الطريق الدولي حلب – سراقب ويقطع خطوط إمداد الإرهابيين من ريف حلب الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2020 - 20:40

سانا:الجيش العربي السوري يسيطر نارياً على الطريق الدولي حلب – سراقب ويقطع خطوط إمداد الإرهابيين من ريف حلب الجنوبي

منذ 32 mins 5 February، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة