وزير الخارجية اللبنانية : النزوح السوري كلّف لبنان أكثر من ثلاثين مليار دولار حتى الآن وعودة النازحين السريعة إلى المناطق الآمنة في سورية هي الحلّ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2020 - 20:40

وزير الخارجية اللبنانية : النزوح السوري كلّف لبنان أكثر من ثلاثين مليار دولار حتى الآن وعودة النازحين السريعة إلى المناطق الآمنة في سورية هي الحلّ

منذ 55 mins 5 February، 2020
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