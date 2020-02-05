خارجية فلسطين: قتل الشهيد طعمة بالخليل يلخص مخططات الاحتلال المتواصلة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “جريمة قتل الفتى محمد طعمة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل”، واعتبرت ان “هذه الجريمة هي امتداد لمسلسل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في طول الارض الفلسطينية المحتلة وعرضها وهذا هو المناخ الذي توفره صفقة القرن الأميركية لدولة الاحتلال”.

وحذرت الوزارة في بيان لها الأربعاء “من استغلال اسرائيل مناخات صفقة القرن والانحياز الأميركي للاحتلال والاستيطان لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أرضنا وشعبنا”، وقالت “إنها تتابع تصعيد الاحتلال الممنهج وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وتواصل تزويد الجنائية الدولية بملفات موثقة عن تلك الجرائم”.

وطالبت الوزارة “المجتمع الدولي بسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا”، ولفت الى ان “الاحتلال ارتكب جريمتين بشعتين اليوم في الخليل، الأولى أدت الى استشهاد الفتى طعمة والثانية أوقفت العمل في تأهيل ملعب مدرسة سوسيا شرق مدينة يطا”.

وقالت الوزارة الى ان “هاتين الجريمتين تلخصان مخططات الاحتلال المتواصلة والتي تستهدف الأرض لسرقتها وتخصيصها لاغراض الاستيطان وعمليات التهويد والضم والمواطنين للتنكيل بهم وقمعهم بشتى الوسائل والاعدامات الميدانية وتضيق الخناق عليهم وضرب مقومات صمودهم وبقائهم”.

المصدر: وكالة معاً