اصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في العروب جراء اعتداء العدو الاسرائيلي

أصيب مساء الاربعاء العشرات من المواطنين الفلسطينيين في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، جراء اعتداء قوات العدو عبر إلقاء قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.

وأفاد المواطن الفلسطيني محمد خميس البدوي أن “قنبلة غاز مسيل للدموع دخلت منزله ما أدى لاصابته واصابة افراد اسرته بحالات اختناق وعددهم نحو 30 نسمة غالبيتهم من الاطفال ومن ضمنهم طفل لا يتجاوز عمره 9 أشهر”.

وأضاف البدوي أن “قنابل الغاز دخلت الى منازل جيرانه واصيب الكثير منهم بحالات اختناق”.

المصدر: وكالة معاً