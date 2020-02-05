واشنطن: قد نتخذ إجراءات ضد “روس نفط” لتعاونها مع فنزويلا

أعلن “مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي” روبرت أوبراين أن “الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد شركة روس نفط الروسية في أقرب وقت إذا لم تغير سياستها إزاء فنزويلا”.

وقال أوبراين الاربعاء “أعتقد أننا سندرس ذلك في الأسابيع القادمة، نحن نخبر الروس والشركة بأن دعمهم للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليس قرارا عمليا فقط، بل إنه غير أخلاقي مع مراعاة تأثير ذلك على شعب فنزويلا”، وتابع “لذلك، أعتقد أننا سنرى بعض الأفعال التطوعية من طرف الشركة وإلا ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات في أقرب وقت”.

ومن الجدير بالذكر أن “روس نفط”، التي تنفذ مشاريع عديدة في فنزويلا، تقع في الوقت الحالي تحت العديد من “العقوبات” الأميركية.

المصدر: سبوتنيك