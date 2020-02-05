وزير النقل التركي: لا إصابات في انشطار الطائرة التركية بمطار إسطنبول – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 5 2020 - 19:04

وزير النقل التركي: لا إصابات في انشطار الطائرة التركية بمطار إسطنبول

منذ 33 mins 5 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة