وزير الصحة اللبناني :كل ما ينشر عن ان هناك إصابة لبناني بفيروس الكورونا هو غير صحيح،وبالنسبة للطالب اللبناني القادم من الصين بصحة جيدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2020 - 19:04

وزير الصحة اللبناني :كل ما ينشر عن ان هناك إصابة لبناني بفيروس الكورونا هو غير صحيح،وبالنسبة للطالب اللبناني القادم من الصين بصحة جيدة

منذ 38 mins 5 February، 2020
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